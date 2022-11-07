Подавляющее число украинцев через десять лет видят Украину преуспевающей страной в составе ЕС

Киевский международный институт социологии (КМИС) в понедельник, 7 ноября, обнародовал результаты опроса, согласно которому 88% украинцев считают, что через десять лет Украина будет преуспевающей страной в составе ЕС, – сообщают украинские СМИ.

Согласно данные свежего опроса КМИС, 63% украинских респондентов полностью разделяют мнение, что Украина через 10 лет будет преуспевающей страной в составе Евросоюза, еще 26% – «скорее согласны» с этим утверждением.

В процветание Украины в составе ЕС верят 90% респондентов в западных регионах страны. В восточной части таких – 76%. Только 5% респондентов пессимистично оценивают перспективы Украины и считают, что через десять лет она будет опустошенной страной с оттоком людей. На востоке страны подобных настроений придерживаются 14%.

Больше всего оптимистов (94%) среди людей в возрасте 18-29 лет, – отмечается в исследовании украинских социологов.

Как напоминает украинское издание Страна.ua, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что без финансовой помощи Евросоюза Украина не сможет выплачивать пенсии и зарплаты.

«Нам это нужно для того, чтобы наша финансовая система выжила. Мы уже исчерпали все возможности экономии. БОльшая часть финансовой помощи уходит на социальные нужды и любая задержка может обернуться ужасными последствиями», – заявлял украинский премьер.

Киев, Иван Бабурин

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