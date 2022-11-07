Киевский режим потребовал от одесситов убрать все вывески на русском языке

Украинский «языковой омбудсмен» Тарас Креминь в понедельник, 7 ноября, потребовал от мэра Одессы Геннадия Труханова убрать все вывески на русском языке в городе, – сообщают украинские СМИ.

На своей странице в одной из соцсетей Креминь написал: «Еще в феврале 2022 года было направлено соответствующее письмо о необходимости принятия мер по недопущению нарушения на территории Одессы требований Закона в части размещения информации для общего ознакомления, а также внешней рекламы только на негосударственном языке. Однако по сегодняшний день нет ни ответа, ни соответствующих действий.

«В ходе проверки 150 магазинов, проведенной одесскими активистами, в каждом втором установлено нарушение языкового законодательства. Ситуация с соблюдением языкового законодательства в Одессе крайне возмутительна и неблагоприятна еще и в свете того, что власти РФ используют русский язык как один из инструментов геополитической экспансии. Языковой вопрос является одним из главных в ведении Российской Федерацией войны против Украины. Поэтому размещенная с нарушениями наружная реклама на улицах и проспектах наших городов должна быть убрана. Это – требование закона. Это – требование времени. Это – один из залогов победы Украины», – написал также украинский «языковой омбудсмен»

Киев, Иван Бабурин

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