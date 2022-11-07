Киев заявил, что готов к переговорам, но не с Путиным

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в понедельник, 7 ноября, в очередной раз заявил, что любые переговоры с Россией могут быть только после смены руководства в Кремле, – сообщают украинские СМИ.

В своем микроблоге в Twitter Подоляк на английском языке написал: «Украина никогда не отказывалась от переговоров. Наша переговорная позиция известна и открыта: Сначала РФ выводит войска из Украины. Дальше – все остальное. Путин готов? Очевидно, нет. Поэтому мы конструктивны в своей оценке: поговорим со следующим руководителем РФ».

Напомним, что 5 ноября на днях Михаил Подоляк уже заявлял о невозможности переговоров с Россией.

«Единственная возможная делегация для «переговоров» с Россией должна состоять из Abrams, Leopard, Marder, HIMARS. Место встречи – самая восточная точка международно признанных границ Украины», – заявил тогда советник главы Офиса президента Украины.

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»