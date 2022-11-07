В Киеве начали готовиться к новогодним празднованиям

Организатор новогоднего праздника в Киеве Игорь Добруцкий в понедельник, 7 ноября, заявил, что в столице Украины началась подготовка к установке новогодней елки с трезубцем вместо рождественской звезды, – сообщает украинское издание Страна.ua.

Добруцкий, в частности, сказал: «Сейчас изучаются все возможности по установке главной елки. Обсуждаются разные варианты. Мэр подтвердил, что елка будет установлена. Несколько эскизов елки уже разработаны. Могу сказать, что в этот раз елка будет не о новогоднем чуде. В этом году совсем другая история».

«В одном из вариантов, елка может быть украшена игрушками в цветах национального флага, а также цветами и свечами, а на макушке вместо рождественской звезды – трезубец», – сообщил журналистам организатор новогоднего праздника в Киеве.

Отметим, что ранее сегодня, глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что на Украине существует вероятность блэкаута, но это зависит от интенсивности обстрелов.

Исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сухарук также не исключил возможности блэкаута в Киеве и Киевской области в случае новых ударов по энергетической инфраструктуре.

Кроме того, некоторые СМИ, сообщали, что киевская администрация начала планировать полную эвакуацию жителей города в случае тотального отключения электричества.

Киев, Иван Бабурин

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