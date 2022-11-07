Зеленский заявил, что он и Нетаньяху значительно усилят свои государства

Президент Украины Владимир Зеленский после телефонного разговора с избранным на парламентских выборах в Израиле лидером партии «Ликуд» Биньямином Нетаньяху в понедельник, 7 ноября, заявил о потенциальном обоюдном усилении государств, – сообщают украинские СМИ.

В своем традиционном ежевечернем видеообращении Зеленский сказал: «Только что провел переговоры с Биньямином Нетаньяху – лидером блока, который одержал победу на выборах в Израиле. Поприветствовал его с победой. Обсудили основные аспекты отношений между нашими государствами. Думаю, для всех понятно, на чем настаивает Украина и какие «ударения» в части безопасности делает Израиль. Верю, что можем значительно усилить наши государства, тем более, что угрозы у нас – родственные».

Со своей стороны израильская радиостанция «Гаалей ЦАХАЛ» сообщила, что лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху сказал Владимиру Зеленскому, что «серьезно изучит украинский вопрос» после вступления в должность премьер-министра.

«Нетаньяху поблагодарил собеседника за поздравления и заверил, что когда вернется на должность премьер-министра Израиля, очень внимательно рассмотрит вопрос Украины», – сообщила радиостанция.

Напомним, 1 ноября в Израиле состоялись парламентские выборы, которые стали пятыми в стране за последние три года. Победу одержал 73-летний экс-премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху. Его партия «Ликуд» со своими союзниками получили в Кнессете 64 мандата из 120.

Киев, Иван Бабурин

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