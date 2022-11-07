Зеленский не исключил продолжения «национализации» предприятий

Президент Украины Владимир Зеленский в своем очередном ежевечернем видеообращении заявил, что не исключает новых отчуждений в пользу государства стратегических предприятий, – сообщают украинские СМИ.

В своем видеоролике глава украинцев говорит: «Теперь будут работать все! На оборону. Это ремонт и производство техники, обеспечение сил обороны, работа на восстановление нашей инфраструктуры. Комплексная задача, которую можно выполнить только через систему военно-государственного управления. Я не исключаю других подобных решений».

Зеленский напомнил, что сегодня им было объявлено решение об отчуждении в пользу государства некоторых украинских предприятий.

«Это решение продиктовано военной необходимостью и было согласовано на Ставке Верховного Главнокомандующего. Пять стратегических предприятий принудительно отчуждаются для нужд военного времени – «Мотор Сич», «КрАЗ», «Укрнафта», «Укртатнафта» и Запорожский трансформаторный. Некоторые из них почти не работали», – заявил украинский президент.

Киев, Иван Бабурин

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