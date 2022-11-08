ВСУ усилили обстрелы Херсона и провели очередную безуспешную атаку

Интенсивность обстрелов Херсона и всех приграничных районов со стороны украинских войск в последнее время увеличилась. Об этом сообщил представитель военно-гражданской администрации Херсонской области Сергей Мороз в эфире телеканала «Соловьев LIVE».

По его словам, ВСУ подтянули тяжелую технику и боеприпасы. При этом, отметил Мороз, российские силы ПВО «работают отлично».

Напомним, утром во вторник, 8 ноября, украинские войска обстреляли поселок Камышаны в пригороде Херсона. ВСУ выпустили четыре ракеты HIMARS, силы ПВО сбили все ракеты, передает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы региона.

Ранее сегодня в телеграм-каналах появилась информация о том, что украинские силы начали наступление в Херсонской области в направлении Берислава. Позже замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что «на данный момент наступление ВСУ на Херсонском направлении захлебнулось». Об этом он написал в своем Telegram. По словам Безсонова, «противник понес потери и отступает».

До этого замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что ситуация вокруг Херсона близка к развязке. «Уже в ближайшие дни в Херсоне ожидают развязку событий. Мы готовы к любым решениям, даже самым сложным», – отметил он. Стремоусов добавил, что для российской стороны основным приоритетом является сохранение жизней жителей Херсонской области.

Ранее он сообщил, что ВСУ пытаются прощупывать линию обороны на Херсонском направлении. Несмотря на это, по состоянию на утро 8 ноября, ситуация на линии фронта в регионе стабильная, подчеркнул Стремоусов.

Москва, Наталья Петрова

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