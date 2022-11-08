Одесские власти анонсировали снос памятника Екатерине Великой

Спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук во вторник, 8 ноября, заявил, что в ближайшее время в Одессе будет демонтирован памятник Екатерине II, – сообщают украинские СМИ.

В эфире телемарафона Братчук сообщил: «Я могу сказать, что четыре фигуры так называемой композиции «Основателям Одессы» вернутся туда, где они и были, то есть в музей. Что касается фигуры именно Екатерины, которая не имеет никакой художественной ценности, выглядит, возможно, для кого-то и красиво, но ценности нет, нет юридических оснований так говорить, она будет в безопасном месте. Это будет именно демонтаж... Я думаю, что в ближайшее время этот вопрос будет закрыт».

Одесса, Иван Бабурин

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