Украина начала использовать газ из подземных хранилищ

Глава Укртрансгаза Сергей Перелома во вторник, 8 ноября, заявил, что Украина начала использовать запасы газа из подземных хранилищ (ПХГ), – сообщают украинские СМИ.

В сообщении пресс-службы организации говорится: «Старт сезона отбора 2022/2023 пришелся на 7 ноября. Это самое позднее официально зафиксированное начало отбора газа за последнее десятилетие. Сейчас отбор газа ведется на одном газохранилище, которое было выбрано из-за максимальной гибкости в регулировании технологических режимов. Так оператор ПХГ сможет оперативно реагировать на потребности системы и населения страны во время смены сезонов».



В Укртрансгазе также сообщили, что рекордно поздний старт отбора в этом году связан с общим сокращением уровня энергопотребления в стране, а также с благоприятными погодными условиями и относительно высокой температурой воздуха в осенние месяцы

«Мы можем сказать, что система успешно прошла сезон закачки и готова к прохождению отопительного сезона. Мы понимаем, что перед нами стоят непростые вызовы и самая тяжелая зима в истории независимой Украины», – заявил Сергей Перелома.

Киев, Иван Бабурин

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