На Украине создаются добровольческие группы для охоты на «иранские» дроны

Губернатор Николаевской области Виталий Ким во вторник, 8 ноября, заявил, что в регионе созданы мобильные группы добровольцев, вооруженных пулеметами и автоматами, которые сбивают «иранские» дроны, – сообщают украинские СМИ.

В эфире телемарафона Ким сказал: «Мы их вычисляем и выезжаем на перехват. Это приносит свой результат. Сейчас у нас уже значительно увеличилось количество этих мобильных групп... И у работающих людей появился даже определенный азарт – они сами изучают технические характеристики и работают».

«Сбиваются они несложно крупнокалиберными пулеметами. И чем больше сейчас у нас таких огневых групп, тем больше вероятность, что дроны будут сбиты», заявил глава Николаевской области и выразил готовность делиться своим опытом с остальными регионами Украины.

Николаев, Иван Бабурин

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