Американский актер Шон Пенн дал Зеленскому статуэтку «Оскара» на время

Актер Шон Пенн во время своего очередного визита в Киев во вторник, 8 ноября, на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским передал последнему во временное пользование статуэтку премии «Оскар», – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Зеленский написал: «Шон привез свою статуэтку «Оскара» как символ веры в победу нашей страны. Она будет находиться на Украине до окончания войны».

В благодарность за презент Зеленский вручил Шону Пенну орден «За заслуги» третьей степени , а также поблагодарил его за поддержку и «популяризацию Украины в мире».

Сообщается также, что имя Шона Пенна увековечили на «Алее смелости» в Киеве, рядом с именем бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Киев, Иван Бабурин

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