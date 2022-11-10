Зеленский заявил, что его боевики сравнялись по уровню с силами НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 10 ноября, заявил, что вооруженные силы Украины находятся на том же уровне, что и войска стран-членов НАТО, – сообщает телеканал CNN.

В интервью телеканалу глава украинцев сказал: «Мы уверены, что уже показали возможности наших сил всему миру. По уровню подготовки, по устойчивости нашей системы обороны. Я думаю, что мы, по меньшей мере, на том же уровне, как и страны-члены НАТО. И думаю, было бы честно, если бы мы были в том же кругу безопасности и в том же альянсе. Если этот путь займет дольше, чем мы можем себе позволить, тогда на этом пути нам необходимы гарантии безопасности, чтобы у нас была возможность достичь членства в НАТО. Потому что все говорят, что двери в НАТО открыты, но нужно достичь этих дверей».

«Общественность в странах-членах НАТО поддерживает Украину, однако ряд лидеров этих стран все еще не выступают за вступление Киева в альянс», – посетовал Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

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