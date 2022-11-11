На Украине решили музей Великой отечественной «переформатировать» в музей освободительной борьбы за независимость Украины

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в пятницу, 11 ноября, заявил, что Музей Второй мировой войны в Киеве могут превратить в Музей освободительной борьбы за независимость Украины, – сообщают украинские СМИ.

В эфире национального телемарафона украинский министр культуры сказал: «Общались с директором Музея Второй мировой войны относительно переосмысления самого музея принимая во внимание последние события. Есть в целом видение, что этот музей может быть Музеем освободительной борьбы за независимость Украины, условно говоря, начиная с времен прошлого века».

Киев, Иван Бабурин

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