Зеленский распорядился не пускать в Херсон журналистов

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном ежевечернем видеообращении в пятницу, 11 ноября, заявил, что журналистов в Херсон «из-за необходимости разминирования» пока пускать не будут, – сообщают украинские СМИ.

В своем видеоролике глава украинцев говорит: «В Херсоне вскоре начнутся стабилизационные мероприятия и разминирование. Пока из-за мин в город не пустят представителей медиа»

Напомним, что ранее сегодня в минобороны России заявили, что на левый берег Днепра были выведены более 30 тыс. военнослужащих.

Киев, Иван Бабурин

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