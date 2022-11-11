Зеленский распорядился не пускать в Херсон журналистов

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном ежевечернем видеообращении в пятницу, 11 ноября, заявил, что журналистов в Херсон «из-за необходимости разминирования» пока пускать не будут, – сообщают украинские СМИ.
В своем видеоролике глава украинцев говорит: «В Херсоне вскоре начнутся стабилизационные мероприятия и разминирование. Пока из-за мин в город не пустят представителей медиа»
Напомним, что ранее сегодня в минобороны России заявили, что на левый берег Днепра были выведены более 30 тыс. военнослужащих.
Киев, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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