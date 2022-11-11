На Украине придумали, как бороться с российскими беспилотниками

Экс-министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко в пятницу, 11 ноября, заявил, что считает, что защитить объекты энергетики от беспилотников можно прожекторами и пулеметами, – сообщают украинские СМИ.

На своей страницу в одной из соцсетей Кучеренко написал: «Сегодня в соседнюю область по одной из версий прилетели 4 «шахеда» и нанесли удар по одному важному объекту инфраструктуры – к сожалению, попали. Этот объект критически важен для Киевского региона».

«Шахеды» очень шумные и достаточно легко определяются элементарными акустическими устройствами и эффективно сбиваются простыми пулеметными и зенитными системами, которых достаточно на складах с советских времен. Убежден, что простые прожекторные системы (электрики на «объектах» валом) могут значительно помочь стрелковым расчетам в этом процессе. К сожалению – такой простой системы защиты на этих ключевых объектах до сих пор не сделано», – сокрушается экс-минстр украинского ЖКХ.

Киев, Иван Бабурин

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