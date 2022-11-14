Новая Зеландия одобрила отправку помощи и инструкторов для Украины

Власти Новой Зеландии решили выделить дополнительные средства для закупки боеприпасов, снаряжения и продовольствия для Украины. Новозеландские инструкторы продолжат обучать военных ВСУ, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Новой Зеландии.

«Программа подготовки солдат ВСУ новозеландскими военнослужащими будет продлена. Будет предоставлено дополнительное финансирование на снаряжение, боеприпасы и продовольствие», – говорится в сообщении.

С 30 ноября 186 новозеландских офицеров будут проводить занятия для украинских военных. Еще восемь военных из Новой Зеландии отправят в одну из европейских стран, а 12 сотрудников Минобороны сосредоточатся на отправке Киеву данных разведки. Программу продлили до 31 июля 2023 года.

Амстердам выделил 50-100 военных инструкторов для подготовки украинских боевиков. Планируется, что подготовку пройдут 15 тыс. военных ВСУ.

Веллингтон, Наталья Рязанова

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