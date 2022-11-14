Генсек НАТО: украинский конфликт должен разрешиться на поле боя

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что единственный способ прийти к разрешению украинского конфликта – на поле боя. По его словам, много войн решалось за столом переговоров, но это не тот случай. Украина должна победить и поэтому НАТО будет поддерживать ее столько, сколько нужно, подчеркнул глава альянс.

По словам Столтенберга, страны НАТО не должны недооценивать Россию. «Россия имеет сильные вооруженные силы, значительные военные возможности и большое количество солдат. Россия также демонстрирует волю и решимость нести значительные потери [для победы]», – цитирует генсека альянса ТАСС. Ближайшие месяцы будут тяжелыми, заявил он, подчеркнув, что задача НАТО – укрепление позиций Украины.

По мнению Столтенберга, время для переговоров по Украине не пришло, поскольку «Россия по-прежнему контролирует обширную часть Украины». При этом Киев должен решать, какой результат приемлем для них, а «единственный вариант достичь приемлемый результат для Киева – это иметь силы на поле боя», – полагает он.

«Поэтому НАТО должна поддерживать Украину, чтобы на какой-то стадии были переговоры, которые гарантируют, что Украина останется суверенной страной Европы», – заключил Столтенберг.

Брюссель, Наталья Петрова

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