Падение украинского ВВП по итогам года может составить до 35%

Министр финансов Украины Сергей Марченко на брифинге в Киеве в понедельник, 14 ноября, заявил, что падение ВВП Украины в 2022 году может составить 33-35%, – сообщают Украиныские СМИ.

В ходе своего выступления глава украинского минфина сказал: «Где-то наши оценки совпадают с оценками международных партнеров. Ориентировочно потери валового внутреннего продукта будут 33-35%. В абсолютных показателях это более 1 триллион гривен».

При этом, Марченко сообщил, что в ноябре и декабре планируется получить от зарубежных партнеров 7,8 миллиарда долларов США.

«В ноябре ожидаются поступления около 4,8 миллиарда долларов, внешнее финансирование на декабрь – около 3 миллиардов долларов», – рассказал журналистам глава минфина Украины.

Как отмечают украинские СМИ, ранее минэкономики страны сообщало о возможности улучшения прогноза падения ВВП в 2022 году с 33,2% примерно до 30%. Однако затем в конце октября при доработке проекта госбюджета ко второму чтению этот показатель был улучшен лишь до 32%.

В пояснительной записке правительство Украины сообщалось: «Учитывая оперативную оценку ВВП Госстатом (падение реального ВВП в первом квартале на 15,1%, во втором – на 37,2%) и оценку падения ВВП на 35% в третьем квартале и на 37% в четвертом квартале, годовой прогноз падения реального ВВП в 2022 году был скорректирован до 32%».

«На 2023 год прогноз роста ВВП был ухудшен с 4,6% до 3,2%», – сообщает Интерфакс-Украина.

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»