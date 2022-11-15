Украинская железная дорога объявила о замене электролокомотивов на тепловозы

Компания-оператор железных дорог Украины «Укрзалiзныця» во вторник, 15 ноября, объявила, что из-за перебоев с электричеством начала готовить к вводу в строй тепловозы, – сообщают СМИ.

В сообщении компании говорится: «Железная дорога подготовила резервные тепловозы для рейсов, на которые может повлиять отсутствие электроэнергии. Пассажиры, прибывающие на железнодорожные вокзалы после начала комендантского часа, смогут бесплатно остаться на ночь на вокзалах».



Киев, Иван Бабурин

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