В окружении Зеленского назвали «критической» ситуацию на Украине

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко во вторник, 15 ноября, назвал критической ситуацию на Украине после ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры, – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале Тимошенко написал: «Нанесли очередной спланированный удар по объектам энергетической инфраструктуры. Ситуация критическая. В столице ситуация очень тяжелая, вводятся особые графики аварийных отключений. Укрэнерго вынуждены начать экстренные отключения света для сбалансирования энергосистемы и избегания аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют»

«Больше всего объектов поражено в центральных и северных регионах. На Украине будут проводиться экстренные отключения электричества, чтобы избежать поломок оборудования в связи с повышенной нагрузкой на энергосистему», – заявил глава Офиса Зеленского и призвал жителей страны экономить электричество и «держаться».

Киев, Иван Бабурин

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