В Киеве назвали сегодняшний удар по энергосистеме самым массированным с начала СВО

Министр энергетики Украины Герман Галущенко во вторник, 15 ноября, заявил, что сегодня по энергетической инфраструктуре страны был нанесен самый массированный удар с начала специальной военной операции России, – сообщают СМИ.

На своей странице в одной из соцсетей главный энергетик Украины написал: «Это самый массированный обстрел энергосистемы. Попадания происходят по всей украинской энергосистеме: как по объектам генерации, так и по системе передачи электроэнергии. Введены аварийные отключения».

В свою очередь замглавы Офиса Зеленского Кирилл Тимошенко в комментарии местным телеканалам заявил, что российские ракетные удары повредили 15 объектов энергетической инфраструктуры на Украине.

В Telegram-канале Тимошенко написано: «Выпущено более 90 ракет по территории Украины. Были попадания, около 15 энергетических объектов пострадали в разных областях».

В результате российского удара по энергетической систему Украины, на данный момент сообщается об отключениях электроэнергии в Киеве, и Киевской области, а также в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях. Нет электричества и на территориях ДНР, которые пока находятся под контролем Украины.

Киев, Иван Бабурин

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