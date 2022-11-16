Зеленский о «ракетном инциденте»: Я верю нашим военным. Я с ними войну прошел!

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 16 ноября, заявил, что ракета, убившая накануне двух поляков, не может быть украинской, поскольку доверяет докладам своим военачальникам, – сообщают украинские СМИ.

Зеленский, в частности, заявил журналистам: «Я не сомневаюсь в докладах от командующего ВВС и главкома Залужного, что это была не наша ракета и не наш ракетный удар. У меня нет причин им не доверять, я с ними войну прошел!»

Глава Украины также считает, что Украину надо было допустить на место катастрофы.

«А можно не говорить окончательные выводы? Имеем право быть в следственной группе? Конечно! Я считаю, что это была российская ракета, исходя из доверия докладам военных», – заявил украинский президент.

Киев, Иван Бабурин

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