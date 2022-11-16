Украина объявила в розыск Рамзана Кадырова

Служба безопасности Украины (СБУ) в среду, 16 ноября, объявила розыск главу Чеченской республики Рамзана Кадырова, – сообщают СМИ.

Согласно базе данных украинской спецслужбы, Кадырову инкриминируется, в том числе, статья «ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий», предусматривающая по украинскому УК лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Ранее СБУ объявила в розыск зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, директора ФСБ Александра Бортникова, главу Росгвардии Виктора Золотова, главу МВД Владимира Колокольцева, директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина и еще целый ряд российских политиков.

Киев, Иван Бабурин

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