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Среда, 16 ноября 2022, 22:10 мск

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Украина объявила в розыск Рамзана Кадырова

Фото со страницы Рамзана Кадырова «ВКонтакте»

Служба безопасности Украины (СБУ) в среду, 16 ноября, объявила розыск главу Чеченской республики Рамзана Кадырова, – сообщают СМИ.

Согласно базе данных украинской спецслужбы, Кадырову инкриминируется, в том числе, статья «ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий», предусматривающая по украинскому УК лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Ранее СБУ объявила в розыск зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, директора ФСБ Александра Бортникова, главу Росгвардии Виктора Золотова, главу МВД Владимира Колокольцева, директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина и еще целый ряд российских политиков.

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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