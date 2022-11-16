На двух украинских АЭС остановлены реакторы

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в среду, 16 ноября, заявил, что Хмельницкая и Ровненская атомные электростанции (ХАЭС) и (РАЭС) 15 ноября временно перешли на дизельные генераторы в качестве резервного источника энергии, поскольку лишились доступа к электросети в результате российских ракетных ударов по Украине, – сообщают украинские СМИ.

В сообщении МАГАТЭ со ссылкой на информацию, полученную от украинских властей, говорится: «Подключение к сети ХАЭС было полностью потеряно в 18:35 по местному времени 15 ноября после того, как четыре действующих линии электропередач на объекте были постепенно потеряны в течение двух с половиной часов из-за ракетных ударов по энергетической инфраструктуре страны. В этот период два реактора станции были остановлены, что привело к прекращению подачи электроэнергии в дома, на фабрики и другие объекты»

«Ровненская (РАЭС) 15 ноября днем потеряла связь с одной из своих линий электропередач 750 кВ. В результате станция снизила мощность, а один из ее четырех блоков автоматически отключился. В среду в 04:00 станция увеличила мощность еще одного своего блока, чтобы продолжить подачу электроэнергии в сети Украины», -сообщили также в агентстве.

Вена, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»