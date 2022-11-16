Зеленский рассказал, почему он не эвакуирует жителей из городов

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 16 ноября, заявил, что отказался от массовой эвакуации городов ради мотивации военных защищать жителей населенных пунктов, – сообщают украинские СМИю

В ходе телемарафона Зеленский заявил: «А кто будет тогда защищать? Вы считаете, что это должны делать только люди с автоматами, что у них нет жен и детей? У них есть и родители, и семьи. А чем они мотивированы на поле боя?»

Следует отметить, что украинский президент отметил, что не считает оставленных жителей в городах «живым щитом» и признался, что ему предлагали «большую глобальную эвакуацию».

«Я не знаю, что бы было, если бы президент страны сказал: бегите, и я с вами побегу. А что мне, одному оставаться здесь?» – задался риторическим вопрос Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

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