В Киевской области продолжаются экстренные отключения электрическтва

Глава Киевской областной военной администрации (ОВА) Алексей Кулеба в среду, 16 ноября, заявил, что ситуация с электроснабжением в Киевской области остается тяжелой, в регионе продолжаются экстренные отключения электроэнергии, – сообщают украинские СМИ.

В своем телеграм-канале Кулеба написал: «По решению «Укрэнерго» в регионе применяются экстренные отключения электричества. Экстренные аварийные отключения – это вынужденные выключения. Их невозможно предусмотреть и составить графики».

«Текущая неделя ожидается тяжелой, но объекты критической инфраструктуры снабжены генераторами и альтернативным источником питания. Также идет ликвидация последствий вчерашних обстрелов. Энергетики работают над восстановлением и стабилизацией системы. Прошу отнестись с пониманием к сложной ситуации», – призвал жителей киевской области глава ОВА.

Следует отметить, что жители столицы Украины просят власть помочь бизнесу топливом для работы генераторов.

В петиции, размещенной на сайте Киеврады, говорится: «Предлагаю ввести полную или частичную компенсацию затрат на обеспечение топливом генераторов малому и среднему бизнесу, который не может работать без электроэнергии и приобрел генераторы. Частичная или полная компенсация поможет остановить или частично остановить рост цен на товары и услуги».

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»