На Украине в среду, 16 ноября, в онлайн формате прошло седьмое заседание контактной группы по обороне в формате «Рамштайн», в результате которого страны-участники «клуба» пообещали предоставить Киеву новое вооружение, – сообщает украинское издание Страна.ua.

Как пишет издание, по итогам заседания Швеция пообещала предоставить системы ПВО, а также боеприпасы и другое вооружение на сумму 287 миллионов долларов, Испания – пусковые установки зенитных ракет HAWK и ракеты к ним, Канада – 500 миллионов долларов военной помощи, включая зимнее снаряжение.

«Германия поставит Киеву артиллерию и боеприпасы для РСЗО, Греция – 155-мм боеприпасы, а Польша – ПВО малой дальности действия», – сообщает Страна.ua.

Киев, Иван Бабурин

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