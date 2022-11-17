Зеленский запретил финансовые операции с гражданами России и Белоруссии

Министерство финансов Украины в четверг, 17 ноября, сообщило, что президент страны Владимир Зеленский подписал закон о защите финансовой системы страны для ограничения операций с резидентами России и Белоруссии, – сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В сообщении пресс-служба украинского минфина говорится: «Законом предусмотрено недопущение к руководству и управлению субъектами первичного финансового мониторинга лиц, являющихся гражданами РФ и Белоруссии. Субъектов первичного финансового мониторинга обяжут отчитываться в Госфинмониторинг Украины, если операции с субъектами, связанными с РФ и Белоруссией, превысят 400 тыс. гривен (почти $11 тыс.)»

«Реализация норм закона будет способствовать выявлению и остановке финансовых операций, связанных с Россией и Белоруссией, а также улучшит соответствие национального законодательства международным стандартам в сфере предотвращения и противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма».

Киев, Иван Бабурин

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