За время СВО украинский олигарх Ахметов потерял более двух с половиной миллиардов долларов

Директор по правовому обеспечению группы «Метинвест» Светлана Романова на Киевском международном экономическом форуме в четверг, 17 ноября, заявила, что балансовая стоимость уничтоженного в результате специальной военной операции на Украине имущества горно-металлургической группы «Метинвест» украинских олигархов Рината Ахметова и Вадима Новинского в настоящее время составляет 96,5 млрд. грн.(около $2, 7 млрд.), – сообщает Интерфакс-Украина.

В ходе своего выступления Романова сказала: «Нанесенный ущерб по остаточной балансовой стоимости – 96,5 млрд грн. Это без утраченной выгоды. Это по документам, которые были и задокументированы как уничтоженные. А еще есть украденное имущество и т.д., и нужно в этом разбираться».

«Что касается «Метинвеста», то основные уничтоженные или поврежденные предприятия находятся в Мариуполе, среди которых «Азовсталь», ММК им. Ильича. Всего нанесен значительный ущерб 21 предприятию, в том числе, это Авдеевский КХЗ – крупнейшее коксохимический завод в Европе», – сообщила Директор по правовому обеспечению группы «Метинвест».

Киев, Иван Бабурин

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