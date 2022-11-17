В Киеве зафиксированы рекордные по мощности отключения электричества

Глава украинской энергопоставляющей компании Yasno Сергей Коваленко в четверг, 17 ноября, заявил, что в Киеве зафиксированы рекордные отключения света, – сообщает украинское издание Страна.ua.

На своей странице в одной из соцсетей Коваленко написал: «Целый день в Киеве действуют экстренные отключения, систему ограничили почти на 523 МВт. Это отключение – антирекорд за все время. Но от нас они не зависят – сейчас у энергетиков задача обеспечить критическую инфраструктуру и стабилизировать систему, чтобы не было еще больших повреждений».

«Отключения на то и экстренные, что мы не знаем, когда они завершатся и как долго будут продолжаться. Эти отключения нельзя подстроить под потребность населения. К сожалению…», – пояснил глава энергопоставляющей компании.

Киев, Иван Бабурин

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