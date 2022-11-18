Мобильная связь в Украине будет работать в режиме «точечного покрытия»

Президент украинского мобильного оператора «Киевстар» Александр Комаров в пятницу, 18 ноября, заявил, что мобильная связь в Украине будет существовать в режиме точечного покрытия, – сообщает украинское издание «Новое Время».

В интервью изданию Комаров сказал: «Мобильная связь на Украине будет существовать в режиме точечного покрытия, то есть будут «острова» со связью в океане территорий без связи. Это сейчас мы наболюдаем на примере Киева, когда отключают целые районы с большим количеством жителей, и через несколько часов исчезает мобильная и фиксированная связь. Но это не значит, что Киев без связи. Это соотношение работающих и неработающих сайтов такое же, как и по всей Украине – около 30%. Если говорить о наиболее уязвимых на сегодняшний день областях – это Киевская, Харьковская, Львовская, Полтавская»

Как сообщают украинские СМИ, на днях «Киевстар» уже предупреждал о возможных проблемах со связью из-за обстрелов и отключения электричества.

Киев, Иван Бабурин

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