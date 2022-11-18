Жителей Львова призвали готовиться к двухнедельным отключениям света и тепла

Глава администрации Львова Андрей Садовой в видеообращении в пятницу, 18 ноября, призвал жителей города гогтовиться к длительным отключениям света и отопления, – сообщает украинское издание Страна.ua.

В видеоролике, размещенном в телеграм-канале, мэр Львова говорит: «Мы можем с вами оказаться в ситуации, когда света и тепла может быть не один день, а неделю или две. К этому нужно готовиться. Львовянам стоит осознать, что реалии, с которыми мы столкнулись сейчас, являются обыденностью многих общин Востока и Юга Украины уже много месяцев».

При этом Садовой сказал, что горожанам, которые живут рядом с больницами или школами – повезло, из отключать от света и тепла будут в последнюю очередь.

«Если на линии, заживляющей ваш дом, расположена больница или другой объект критической инфраструктуры, планово отключать ваш дом «Укрэнерго», скорее всего, не будет. Поэтому повезло не всем», – заявил глава Львова.

Львов, Иван Бабурин

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