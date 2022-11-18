Украина начала производство «советских» боеприпасов

Госконцерн «Укроборонпром» в пятницу, 18 ноября, заявил, что при помощи технологий НАТО начал производство боеприпасов советского калибра 122 и 152 мм и мин калибра 120 мм, – сообщают украинские СМИ.

В пресс-службе «Укроборонпрома», в частности, заявили: «Средства поражения прошли успешные испытания и производятся по технологии НАТО. Уже не первый месяц. Рассредоточено на разных мощностях, в том числе стран-партнеров. Производимые боеприпасы должны уменьшить зависимость украинской артиллерии от поставок из-за границы, где запасы снарядов и мин советских калибров постепенно иссякают».

«Укроборонпром», совместно будет производить и разрабатывать тяжелое вооружение и военную технику минимум с компаниями шести стран-членов НАТО: Польшей, Чехией, Францией, Данией и еще несколькими, заключенные соглашения, с которыми не предусматривают разглашения каких-либо данных», – заявили также в украинском госконцерне.

Напомним, что ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, заявлял, что украинская армия начала получать артиллерию калибра НАТО (155 мм) и, конечном итоге, должна будет полностью перейти на боеприпасы стандарта Североатлантического альянса.

Киев, Иван Бабурин

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