В Запорожье поражен объект промышленной инфраструктуры

Глава областной военной администрации (ОВА) временно находящегося под контролем Киевского режима города Запорожье Александр Старух поздно вечером в пятницу, 18 ноября, заявил, что в результате ракетного удара в городе поражен объект промышленной инфраструктуры, – сообщают украинские СМИ.

В своем телеграм-канале Старух написал: «Ракетный удар по Запорожью. Поврежден объект промышленной инфраструктуры. На месте происшествия работают спасатели. Подробности со временем!»

В свою очередь, украинское издание «Страна.ua» передало, что «из Запорожья сообщают о пяти взрывах».

Запорожье, Иван Бабурин

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