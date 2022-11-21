Зеленский попросил НАТО принять Украину в альянс и ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский во время онлайнобращения на ассамблее НАТО призвал страны-члены альянса поддержать заявку Украины на вступление в Европейский Союз и НАТО, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления по видеосвязи глава украинцев сказал: «Я призываю вас поддержать наши заявки в ЕС и НАТО. Украинцы не просто верят, украинцы уверены, что мы можем защититься в этой войне и вернуть границы объединенной Европы на всю длину нашей восточной и южной границ. Украинцы знают, что сила нашей демократии будет гарантией того, что ни одна тирания к востоку от нас не сможет угрожать Европе. Но чтобы реализовать это, мы должны использовать всю силу нашего сообщества, весь потенциал нашего сотрудничества».

Киев, Иван Бабурин

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