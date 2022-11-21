Отключения электричества на Украине могут продлиться конца марта

Исполнительный директор украинского поставщика энергоресурсов YASNO Сергей Коваленко в понедельник, 21 ноября, заявил, что Украина, скорее всего, будет жить в условиях регулярных отключений электроэнергии, как минимум, до конца марта, – сообщают украинские СМИ.

На своей странице в одной из соцсетей Коваленко написал: «Сегодня снова имеем разные отключения: начинали со стабилизационного графика, но днем получили новые ограничения от «Укрэнерго» и отключаемся и экстренно. Максимальные ограничения за сегодня – 391 МВт, отключены более 953 тысяч клиентов. Энергетики, несмотря на плохую погоду, сейчас максимально стараются завершить восстановление до еще больших холодов. И хотя сейчас отключений стало меньше, я хочу, чтобы все понимали: скорее всего, жить в режиме отключений украинцам придется как минимум до конца марта».

Киев, Иван Бабурин

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