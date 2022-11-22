СБУ подтвердила обыски в Киево-Печерской лавре – идут «контрразведывательные мероприятия»

Служба безопасности Украины проводит обыски на территории Киево-Печерской лавры. Об этом сообщило издание «Страна.ua», прикрепив к публикации фотографию с почти десятком людей в камуфляже около лавры. На некоторых из них были жилеты с надписью «СБУ».

Позже украинская спецслужба подтвердила обыски в Киево-Печерской лавре. Там заявили, что на территории лавры проводятся «контрразведывательные мероприятия» в рамках системной работы СБУ «по противодействию взрывной деятельности российских спецслужб» на Украине.

Отмечается, что сотрудники СБУ совместно с Нацполицией и Нацгвардией ищут на территории и в помещениях лавры запрещенные к обращению предметы, а также проверяют находящихся территории монастыря лиц на причастность к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.

Ранее спецслужбы Украины возбудили уголовное дело по факту исполнения песни о России в одном храмов Киево-Печерской лавры 12 ноября. Священнику, допустившему пение прихожанами песни со словами «пробуждается матушка Русь», запретили совершать литургии и молебны.

Киев, Наталья Петрова

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