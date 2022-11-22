«Движение продолжается»: глава ДНР заявил об успехах ВС России на двух направлениях

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил об успехах российских вооруженных сил на Павловском и Угледарском направлениях.

«Направление Павловки и Угледара: все равно продолжается движение, и здесь мы видим определенные успехи», – сказал чиновник в эфире телеканала «Россия 24».

Пушилин добавил, что на Марьинском направлении работают тяжелая артиллерия и авиация, российские военные также добиваются успеха, даже учитывая то, что идут городские бои.

Руководитель ДНР также отметил, что ВСУ на всей линии боевого соприкосновения применяют все имеющееся у них оружие и военную технику, «пытаются периодически контратаковать», но, несмотря на это, «наши подразделения выполняют свою задачу».

Ранее, 19 ноября Пушилин заявил о продвижении российских войск как в Артемовске – «дом за домом, улица за улицей освобождаются», так и по всей линии соприкосновения в ДНР.

Москва, Наталья Петрова

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