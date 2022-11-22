Киевский режим обвинил в «вероломстве» пленных российских солдат, расстрелянных украинскими нацистами

Офис генерального прокурора Украины во вторник, 22 ноября, обвинил в «вероломстве» и «нарушении законов войны» российских военнослужащих, которых расстреляли во время сдачи в плен боевики киевского режима, – сообщает ТАСС.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генерального прокурора Украины, говорится: «Российские военные, имитируя сдачу в плен к военнослужащим ВСУ, открыли огонь по украинским защитникам. Такие деяния запрещаются международным гуманитарным правом».

«Луганская областная прокуратура (Украины – прим. ТАСС) внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по факту совершения военнослужащими ВС РФ вероломства. Возбуждено уголовное производство по статье нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – заявили также в офисе украинского генпрокурора.

Напомним, ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями ВС Украины пленных российских военнослужащих в селе Макеевка в ЛНР.

Киев, Иван Бабурин

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