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Среда, 23 ноября 2022, 00:30 мск

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Украина подготовила санкции против трех тысяч российских военных и представителей ВПК

Фото: РИА «Новый День»

Первый вице-премьер – глава минэкономики Украины Юлия Свириденко во вторник 22 ноября, заявила, что на заседании Межведомственной рабочей группы (МРГ) по реализации государственной санкционной политики подготовлен пакет санкций в отношении примерно 3000 лиц из числа военного руководства России, предприятий и учреждений военно-промышленного комплекса, а также связанных с поставкой российскому ВПК компаний и физлиц, – сообщают украинские СМИ.

Сообщается, что Свириденко, в частности, заявила: «Мы имеем пакет из более чем 3000 физических и юридических лиц ВПК государства-террориста и поставщиков российской армии, а также военного руководства государства-террориста. Санкции вступят в силу после рассмотрения и утверждения Советом национальной безопасности и обороны и вступления в действие решения СНБО президентом Украины Владимиром Зеленским».

«Идет подготовка еще одного пакета санкций в отношении российского ВПК», – добавила глава украинского минэка.

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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