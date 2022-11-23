Зеленский подписал бюджет с рекордным дефицитом

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 23 ноября, подписал закон «О Государственном бюджете Украины на 2023 год», соответствующая информация приведена на сайте Верховной Рады, – сообщают СМИ.

Согласно подписанному Зеленским документу, доходы госбюджета-2023 утверждены в размере 1 трлн 329,26 млрд грн (более $34 млрд.), тогда как расходы – более 2,58 трлн. гривен (почти $70 млрд).

Предельный размер дефицита госбюджета установлен на уровне 1 трлн. 296 млрд. грн. $35 095 млрд.) или 20,6% от прогнозного ВВП, в том числе общего фонда – 1 трлн. 125 млрд. грн. ($30 465 млрд). Предполагается, что дефицит будет профинансирован за счет внешних заимствований в размере $38 млрд.

Предельный объем государственного долга на конец 2023 года увеличен до 6,42 трлн. гривен (свыше $172,7 млрд.), что составляет 102,3% от прогнозируемого уровня ВВП на следующий год – более 6,27 трлн. гривен (около $169 млрд.). В документе предполагается, что ВВП страны вырастет на 3,2%, а потребительские цены увеличатся на 28%.

Кроме того, в бюджете Украины обменный курс гривны к доллару США на конец 2023 года заложен на уровне 45,8 грн/$1, среднегодовой– 42,2 грн/$1.

Прожиточный минимум на Украине на 2023 год установлен в размере 2589 грн. ($70,11), минимальная заработная плата – 6700 грн.($181,43).

Киев, Иван Бабурин

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