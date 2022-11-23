На Украине обесточено большинство потребителей, включая атомные станции

Министерство энергетики Украины в среду, 23 ноября, сообщило, что в результате ракетных ударов обесточены все атомные, большинство тепло и гидроэлектростанций, что привело к отключению э/э для большинства потребителей в Украине, – сообщают украинские СМИ.

В сообщении, опубликованном на странице укрминэнерго в одной из соцсетей, говорится: «Сегодняшний ракетный обстрел привел к временному обесточиванию все атомных, большинства тепловых и гидроэлектростанций. Также поражены объекты электропередачи. Вследствие этого обесточено большинство потребителей по всей стране, происходят аварийные отключения света указали в министерстве. Отсутствие электроэнергии может повлиять на наличие тепло- и водоснабжения».

Украинские энергетики также заявили, что «украинцы не боятся холода и темноты» и добавили: «Доверяйте энергетикам, верьте ВСУ!»

Киев, Иван Бабурин

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