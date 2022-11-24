По распоряжению офиса Владимира Зеленского всеобщая мобилизация идет лишь в русскоязычных областях Украины, в западных регионах почти никого не трогают. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя российских силовых структур в Херсонской области.

«По сведениям от наших источников в ВСУ, всеобщая и поголовная мобилизация ведется только в русскоязычных областях Украины – в Николаевской, Днепропетровской, Черкасской», – рассказал собеседник агентства, добавив, что то же самое происходит в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

При этом, отметил он, западные регионы Украины почти не затронуты мобилизацией, так, в Ивано-Франковске мобилизованы 40 человек, во Львове – 30.

Источники среди украинских военных уточнили, что киевский режим намерен отправкой на фронт избавиться от потенциально опасного для него русскоязычного населения регионов юга и востока Украины. «Режим Зеленского, по указанию своих англосаксонских кураторов, освобождает земли для заселения переселенцами с Западной Украины», – сказал сотрудник силовых структур.

Ранее Верховная рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней – до 19 февраля 2023 года.

Москва, Наталья Петрова

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