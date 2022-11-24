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NewDayNews.ru

Четверг, 24 ноября 2022, 19:33 мск

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В минобороны Украины призвали экспертов не мешать ВСУ советами

Фото: РИА «Новый День»

Замминистра обороны Украины Анна Маляр в четверг, 24 ноября, обратилась с призывом к военным экспертам не мешать военным своими советами ВСУ, – сообщают украинские СМИ.

В эфире телемарафона Маляр сказала: «Не мешайте военным советами, как вести военные действия. Поверьте, они профессионалы. Всей полнотой информации для прогнозирования владеет исключительно военное командование Украины, все остальное – это домыслы и полуправда. Следует проявить терпение и дождаться приятных новостей».

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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