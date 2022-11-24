Кличко призвал киевлян готовиться к переезду, так как город на 60 процентов все еще остается без электричества

Глава администрации Киева Виталий Кличко в четверг, 24 ноября, заявил, что 60 процентов города все еще остается без электроснабжения, в связи с чем некоторым киевлянам придется временно переехать, – сообщают украинские СМИ.

В эфире украинского новостного телемарафона Кличко сказал: «Коммунальные службы и энергетики работают уже больше суток, чтобы стабилизировать ситуацию. Некоторых граждан могут вывезти из Киева в пригород. Детские дома, дома для людей преклонного возраста, мы этого не исключаем. Словом, эвакуацией это назвать невозможно, а временный переезд некоторых групп населения – мы также рассматриваем такой вариант».

«Мы должны быть готовы к любому развитию событий и сделать запасы технической и питьевой воды, еды и теплой одежды. Если у кого-то из вас есть жилье в пригороде Киева, если есть знакомые или друзья, есть дом, где есть печь, где тепло, независимое водоснабжение, то было бы неплохо рассчитывать, чтобы там временно побыть», – добавил мэр украинской столицы.

Киев, Иван Бабурин

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