Верховная рада подготовила закон о призыве исключить Россию из ООН

Верховная рада Украины подготовила и зарегистрировала в пятницу, 25 ноября, проект постановления с призывом признать Россию «государством-спонсором терроризма» и исключить ее из ООН, – сообщают СМИ.

В опубликованном на сайте украинского парламента документе говорится: «Проект постановления о заявлении Верховной Рады Украины о признании российского режима террористическим, нелегитимности пребывания Российской Федерации в Организации Объединенных Наций и ее реформировании, ответственности членов российских политических партий, поддерживающих агрессию».

Кроме того, в пояснительной записке к законопроекту, инициированному спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком, говорится о необходимости лишения Российской Федерации права вето, как члена Совета Безопасности ООН.

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Киев, Иван Бабурин

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