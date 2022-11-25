На родине Зеленского полностью остановлен электротранспорт

Глава городской военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в пятницу, 25 ноября, заявил, что поручению «Укрэнерго» ради экономии электроэнергии в городе полностью остановлено движение электротранспорта, – сообщают украинские СМИ.

В своем телеграм-канале Вилкул написал: «В «Укрэнерго» поручили отключить все подстанции троллейбуса, трамвая и скоростного трамвая для того, чтобы не отключать котельные и насосные. В городе продолжат работу маршрутки, количество автобусов на центральных маршрутах будет увеличено, но незначительно.

Глава Кривого Рога также попросил горожан «не выезжать по личным делам, а руководителей предприятий отпускать людей с работы раньше, чтобы снизить нагрузку на рабочую перевозку».

Киев, Иван Бабурин

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