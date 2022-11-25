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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Пятница, 25 ноября 2022, 19:29 мск

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На Украине запретили экспорт «топливной древесины»

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства в пятницу, 25 ноября, заявил, что кабинет министров запрещает экспорт топливной древесины (дров, – прим.ред.) в связи с ее стратегическим значением для прохождения отопительного сезона в условиях ракетных ударов РФ по энергосистеме, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления Шмыгаль сказал: «Сегодня принимаем решение о запрете экспорта топливной древесины. Это позволит накопить ее на Украине. Этот ресурс является основным видом топлива в прифронтовых регионах, а российские атаки на энергосистему в целом усиливают его стратегическое значение».

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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