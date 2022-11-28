В Киеве установят новогоднюю ёлку без световых гирлянд

В украинской энергопоставляющей компании «Yasno» в понедельник, 28 ноября, заявили, что для экономии электроэнергии главная елка страны, которую установят на Софийской площади Киева, будет лишена иллюминации, – сообщает украинское издание ФСтрана.ua..

В компании «Yasno» сообщили, что «новогодняя ель без электрических гирлянд позволит сэкономить 5,96 МВт электроэнергии в день, что эквивалентно обеспечению светом 12 многоэтажек. Если бы елка светилась, то добавляла бы 2% к существующему в столице дефициту. День с гирляндами для елки это 1 час света для 1192 киевских квартир».

Киев, Иван Бабурин

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