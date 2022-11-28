Главы МИД восьми европейских стран в Киеве призвали лишить Россию возможности получать доходы от экспорта

МИД Украины в понедельник, 28 ноября, заявил, что посетившие Киев министры иностранных дел Украины, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Швеции заявили о необходимости лишить Россию основных доходов от экспорта, – сообщают украинские СМИ.

В совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств восьми стран, в том числе, говорится: «Мы соглашаемся с необходимостью продолжать накладывать экономические затраты на Россию и другие страны, физические или юридические лица, поддерживающие агрессивную войну Москвы. Мы снова подчеркиваем необходимость усиления санкций против России и обеспечения жесткости и эффективности этих мер. Основные доходы России от экспорта должны быть прекращены, чтобы сделать невозможным финансирование ее войны против Украины. Мы должны продолжать повышать цену для России, пока последний российский солдат не покинет международно признанную территорию Украины и пока не прекратится российская агрессия».

Кроме того, европейские дипломаты заявили, что призывают международное сообщество поддержать восстановление Украины за счет России.

Киев, Иван Бабурин

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